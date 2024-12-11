Трассу "Пермь – Екатеринбург" засыпает снегом. В ГАИ обратились к водителям

Госавтоинспекция предупреждает водителей о непростых метеоусловиях на трассе "Пермь – Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ Свердловской области, речь идет об участке автодороги, проходящем через Ачитский район. Сегодня с раннего утра на 170-м километре трассы наблюдается интенсивный снегопад. Это может значительно усложнить дорожную обстановку.

Автоинспекторы рекомендуют водителям быть предельно внимательными и соблюдать все меры предосторожности. Особое внимание стоит уделить водителям с малым опытом за рулем. Если есть возможность, то лучше отложить поездку до улучшения погоды.

Пешеходам также нужно быть особенно внимательными при переходе дорог. Им рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде для лучшей видимости.

Напомним, недавно мэр Екатеринбурга Алексей Орлов лишил премий глав районов из-за плохой уборки города от выпавшего снега.