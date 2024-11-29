Директора социального центра на Алтае задержали

Директора социального центра "Рубикон" на Алтае, где вчера погибли три человека, задержали. Там произошло массовое отравление.

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Как сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю, мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В ближайшее время следователи направят ходатайство в суд об избрании директору меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Накануне сообщалось, что из социального центра увезли в больницу 18 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Троих спасти не удалось.

Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев. Чем отравились люди — пока неизвестно.

Ранее массовое отравление произошло в школе Красноярска. К врачам обратились 23 ученика разных возрастов. Двоих школьников госпитализировали.