Директора социального центра на Алтае задержали
Директора социального центра "Рубикон" на Алтае, где вчера погибли три человека, задержали. Там произошло массовое отравление.
Как сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю, мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В ближайшее время следователи направят ходатайство в суд об избрании директору меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Накануне сообщалось, что из социального центра увезли в больницу 18 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Троих спасти не удалось.
Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев. Чем отравились люди — пока неизвестно.
Ранее массовое отравление произошло в школе Красноярска. К врачам обратились 23 ученика разных возрастов. Двоих школьников госпитализировали.