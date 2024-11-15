В школе Новочебоксарска произошло массовое отравление

Прокуратура Чувашии устанавливает причины массового отравления в школе Новочебоксарска. По поручению прокурора Эдуарда Гиматова, к проверкам подключат специалистов регионального Минздрава и Роспотребнадзора, сообщает Telegram-канал прокуратуры Чувашии.

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В ходе проверок должны установить точную причину обращений детей и педагогов и провести оценку санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательном учреждении. Также эксперты изучат процедуры организации питания в школе и оценят работу организации, ответственной за поставку продуктов.

Всем отравившимся в школе №4 оказывают необходимую медицинскую помощь. Некоторые из обращавшихся были госпитализированы.