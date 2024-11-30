Число погибших в соццентре в Алтайском крае выросло до пяти

Пять человек скончались в социальном центре в Алтайском крае за последнее время. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Предварительная причина смерти — отравление. Кроме того, не менее 15 человек с признаками отравления помещены в медицинские учреждения.

Накануне сообщалось, что из социального центра увезли в больницу 18 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Троих спасти не удалось.

Социальный центр принадлежит региональной общественной организации "Рубикон", которая оказывает услуги по социальной адаптации бывших осужденных. Главу учреждения Алика Гельфенбайна заключили под стражу на два месяца. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев. Чем отравились люди — пока неизвестно.