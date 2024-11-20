Массовое отравление произошло в красноярской школе

Массовое отравление произошло в школе Красноярска. По данным SHOT, к врачам обратились 23 ученика разных возрастов.

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Во вторник после обеда в столовой плохо себя почувствовали сразу 23 ученика с 1-го по 11-й классы. Предварительный диагноз у всех — ротавирусная инфекция. Двоих школьников госпитализировали.

Предварительная причина отравления — инфекция в воде, которую школьники пили в столовой. Также в первую очередь специалисты собираются проверить молоко.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Идет проверка.

18 ноября около 50 детей отравились в школе в Москве. В каждом классе выявили как минимум по одному зараженному норовирусом. Руководство закрыло школу на карантин.