29 Ноября 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Год 80-летия Тюменской области стал Годом гордости тюменцев

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал уходящий 2024 год, год 80-летнего юбилея региона, годом гордости.

(2024)|Фото: тюменскаяобласть.рф/80let

"Я горжусь нашим регионом в целом, как единым сообществом, как большой семьей. Горжусь людьми, из которых эта большая семья состоит!", - сказал глава региона, обращаясь с посланием в ходе заседания Законодательного собрания Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор(2024)|Фото: Накануне.RU

Результаты, которых достиг регион в год своего 80-летнего юбилея, действительно впечатляют. Экономика региона адаптировалась к непростым условиям с учетом санкционного давления. В промышленном секторе Тюменской области продолжается рост. Растет число объектов малого и среднего предпринимательства, увеличивается количество самозанятых граждан. Суммарный объем инвестиций в экономику региона по итогам текущего года составит около 400 млрд рублей. Тюменская область твердо занимает 3 место в рейтинг АСИ по инвестиционной привлекательности.

Надпись "Тюменская область"(2024)|Фото: Накануне.RU

Тюменские аграрии в уходящем году собрали почти 1,7 млн тонн зерна, полностью закрыв внутренние потребности региона.

В жилищном строительстве Тюменской области рост только за 10 месяцев 2024 года составил +9,5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом, более половины введенных в эксплуатацию жилых метров приходится на индивидуальное жилищное строительство. Продолжается модернизация всей транспортной сети региона.

Мост Челюскинцев в Тюмени(2022)|Фото: Накануне.RU

"Строим планомерно, в хорошем темпе, без простоев", - констатировал Александр Моор.

По итогам текущего года средняя зарплата тюменцев вырастет на 17% в номинальном выражении. К этому объективному показателю стоит добавить, что сами жители Тюменской области в подавляющем большинстве оценивают положение дел в регионе положительно - согласно последним соцопросам, 81% тюменцев довольны результатами развития области.

тюмень(2013)|Фото: Накануне.ru

Бюджет региона и на 2025 год остается социально-ориентированным. На различные меры социальной поддержки в бюджете будущего года предусмотрено 65 млрд рублей, в том числе, порядка 27 млрд рублей на тюменские семьи с детьми.

Коллаж, рисунок, многодетная семья(2024)|Фото: Накануне.RU

При этом, Тюменская область продолжает оказывать масштабную поддержку бойцам СВО, осуществляется комплексная поддержка семей тюменцев-военнослужащих.

Губернатор Александр Моор, выступая с посланием, напомнил, что в 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Великой Победы и предложил объявить в Тюменской области 2025 Годом героев.

Монумент "Тюмень - фронту"(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: александр моор, 80-летие тюменской области, год гордости, год героев


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