В стратегической сессии Конгресса молодых ученых принимают участие томичи

Сегодня в рамках IV конгресса молодых ученых проходит стратегическая сессия «Об основных подходах обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики в соответствии с региональными запросами» по направлению «Технологическое лидерство».

Участниками стратегической сессии стали представители десятков крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров, государственных и общественных организаций.

В формате «круглых столов» участники стратсессии обсуждают мероприятия новых президентских национальных проектов «Кадры», «Молодежь и дети» и приоритеты их реализации для регионов.

«Новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь и дети» являются крупнейшими проектами технологического лидерства и задают новые векторы научно-технологического развития страны. Сегодня, с учетом задач достижения технологического суверенитета, потребность в высококвалифицированных кадрах особенно высока. Вузы и институты Большого университета Томска ведут систематическую работу с ключевыми промышленными предприятиями региона, и являются полноценными участниками социально-экономического развития страны», — отметила заместитель губернатора по научно-технологическому развитию Людмила Огородова, возглавляющая делегацию Томской области на конгрессе.

IV конгресс молодых ученых проходит 27–29 ноября на федеральной территории «Сириус». В трехдневную программу Конгресса входят более 170 событий деловой, выставочной, спортивной, культурной и вечерней программы.