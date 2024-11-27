Песков на фоне роста доллара напомнил, что россияне получают зарплату в рублях

Россияне получают зарплату в рублях, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с ростом курса доллара. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

"Вы зарплату в какой валюте получаете?" — уточнил Песков у корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева.

Отметим, официальный курс доллара от ЦБ РФ превысил 108 рублей впервые с 17 марта 2022 года. Сегодня на внебиржевом рынке Forex курс доллара поднялся выше 110 рублей, а затем рос до 114 рублей. Евро вырос до 120 рублей.

Банк России объявил, что с 28 ноября и до конца 2024 года не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков, говорится в сообщении регулятора.