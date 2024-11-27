Астраханская делегация, возглавляемая Игорем Бабушкиным, работает на ХХ Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Делегация Астраханской области принимает участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Центральным событием форума станет пленарное заседание с онлайн-подключением президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Помимо деловой программы, на площадке форума работает выставка достижений народного хозяйства, зона народно-художественных промыслов, гастрономический фестиваль.

По словам губернатора Игоря Бабушкина, возглавляющего астраханскую делегацию, Казахстан является одним из основных партнеров Астраханской области. Основа взаимодействия – взаимная торговля. По итогам первого полугодия рост торгового оборота – 27%. Экспорт увеличился на 20%, импорт – на 40%. За 10 месяцев этого года в Казахстан отправлено 1,5 тыс тонн рыбной продукции, 14 тыс тонн овощей. На казахстанский рынок также поступают астраханские строительные и промышленные материалы.





Наиболее активно развиваются межрегиональные контакты с ближайшим партнером – Атырауской областью, с которой подписан план мероприятий по сотрудничеству между регионами до 2026 года. Кроме того, подписаны соглашения с Мангистауской и Западно-Казахстанской областями. Данные документы охватывают все сферы взаимодействия – торговлю и экономику, инвестиции, промышленность и транспорт, сельское хозяйство, природоохранную деятельность.