СМИ: Украина попросит Южную Корею о поставках оружия

Украина попросит Южную Корею о поставках оружия, сообщает газета South China Morning Post.

Ожидается, что украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в среду встретится со своими южнокорейскими коллегами. Им представят список пожеланий, в который войдут средства ПВО и артиллерийские орудия, передает ТАСС.

Как сообщалось, Сеул рассматривает возможность отправки на Украину своих военных экспертов и разведчиков в качестве ответа на возможное появление военнослужащих КНДР в зоне специальной военной операции. В МИД Южной Кореи предупредили, что республика будет реагировать "вместе с международным сообществом, используя все доступные меры, на действия, которые представляют опасность для ее ключевых интересов безопасности".