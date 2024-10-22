СМИ: В Южной Корее обсуждают отправку военных специалистов на Украину

Сеул рассматривает возможность отправки на Украину своих военных экспертов и разведчиков в качестве ответа на возможное появление военнослужащих КНДР в зоне специальной военной операции. Об этом со ссылкой на источники южнокорейское агентство Newspim.

По словам источника, южнокорейские специалисты, знакомые с военной тактикой и структурой КНДР, могли бы оказать содействие Украине. Кроме того, они могут допрашивать северокорейских пленных, передает ТАСС.

Напомним, Сеул считает, что КНДР может отправить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для оказания помощи России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об этом напоминают очередную газетную утку. 21 октября посол РФ Георгий Зиновьев был приглашен для беседы в МИД Республики Корея.