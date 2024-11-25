Киев показал иностранным журналистам обломки ракеты "Орешник"

Иностранным журналистам показали обломки российской ракеты "Орешник", использованной для удара по оборонному предприятию на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, представитель которого был в группе репортеров.

Обгоревшие обломки разложены в ангаре, где проводится экспертиза оружия. Отмечается, что журналистов попросили не раскрывать точное местоположение объекта из соображений безопасности.

Украинские специалисты рассчитывают, что изучение фрагментов ракеты позволит узнать подробности о цепочках поставок российской армии и производстве баллистической ракеты.

Напомним, 21 ноября Россия нанесла по ОПК Украины удар новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении. По его словам, российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник".

Удар по объекту нанесен в ответ на удары дальнобойным американским и британским оружием по России. Целью российского удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена. Речь идет о предприятии "Южмаш", которое производит беспилотники и ракеты для ВСУ.

Путин отметил, что новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают.