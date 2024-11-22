После поножовщины со стрельбой в уральском ТЦ возбуждено дело о покушении на убийство

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента в торговом центре на Среднем Урале.

Напомним, накануне днем в ТЦ по улице Суворова в Каменске-Уральском двое мужчин устроили разборки на глазах у других посетителей. Один ранил другого ножом, второй в ответ сделал в обидчика несколько выстрелов из травматического пистолета. В итоге оба пострадавших были доставлены в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство". Подозреваемым по нему проходит тот мужчина, который первым выхватил нож. Тем не менее, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям обоих участников конфликта.

По делу уже проведен осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в полиции рассказали подробности поножовщины со стрельбой в уральском ТЦ.