Участника стрельбы с поножовщиной в уральском ТЦ арестовали до января 2025 года

Суд отправил под арест участника инцидента со стрельбой и поножовщиной в торговом центре в Каменске-Уральском. Новый год он встретит в СИЗО.

Напомним, на прошлой неделе в ТЦ по улице Суворова двое мужчин устроили разборки на глазах у других посетителей. Один ранил другого ножом, второй в ответ сделал в оппонента несколько выстрелов из травматического пистолета. В итоге оба были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, обвинение предъявлено мужчине, который первым выхватил нож. Как отметили в ведомстве, вину фигурант признал частично. Суд по ходатайству следствия заключил уральца под стражу до 20 января 2025 года.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности поножовщины со стрельбой в уральском ТЦ.