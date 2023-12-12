12 Декабря 2023
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Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

"Ростех" выпустит в этом году только один Ту-214 вместо трех

"Ростех" в 2023 году достроит и передаст заказчику только один из трех запланированных самолетов Ту-214. Этот борт не будет использоваться в коммерческих перевозках, заказчик – не то СЛО "Россия", не то МЧС, пишет "Коммерсант".

Твердых заказов на другие Ту-214 сейчас нет. "Ростех" собирается производить этот самолет с кабиной на трех человек (два пилота и бортинженер), "Аэрофлот" же готов покупать Ту-214 только с кабиной на двух членов экипажа. Испытания такой модификации "Ростех" начнет только в 2026 году.

Эксперты сомневаются, что проект Ту-214, конкурирующий с МС-21, будет массовым. При этом стратегия развития авиастроения в РФ предполагает поставку на рынок 30 самолетов Ту-214 до 2026 года включительно. В корпорации рассчитывают, что самолет будет востребован у спецзаказчиков.

Теги: ростех, ту-214, производство, мс-21


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