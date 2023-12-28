Авиакомпания Red Wings вернула в строй законсервированный Ту-214

Авиакомпания Red Wings вернула в строй самолет Ту-214, который ранее был законсервирован за ненадобностью – из-за низкой топливной эффективности. Самолету "восстановили летную годность" в Казани, где он и хранился.

Этот борт был изготовлен в 2009 году, эксплуатировался "Трансаро", затем – Red Wings.

У обновленного самолета будет только эконом-класс на 194 человека.

Стоит отметить, что с производством Ту-214 "с нуля" дела обстоят хуже. В 2023 году "Ростех" из запланированных трех бортов передаст заказчику только один самолет, да и тот не будет использоваться в коммерческих авиаперевозках, это будет спецборт.