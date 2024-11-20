Роспотребнадзор выяснил причину массовой заболеваемости тагильских школьников

Роспотребнадзор установил причину массового ухудшения здоровья школьников на Среднем Урале. Между тем, ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета РФ.

Напомним, накануне стало известно об ухудшении здоровья детей, посещающих среднюю школу №87 Нижнего Тагила. За медпомощью с жалобами на рвоту и недомогание обратились несколько учеников данной школы. После этого свои проверки начали Роспотребнадзор и прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, по уточненным данным, в медучреждения обратились 9 учеников школы с симптомами острой кишечной инфекции. Один из них был госпитализирован, остальным помощь оказали амбулаторно.

По результатам исследований у заболевших детей выявлен норовирус 2-го типа. Установлено, что причиной массовой заболеваемости стал сотрудник пищеблока – именно он был носителем норовирусной инфекции.

В адрес школы и организатора питания выданы предписания. Несколько дней школа работала дистанционно, но с 18 ноября возобновила процесс обучения в очном формате. Новых случаев заболевания на этой неделе не зарегистрировано. Как заверили в Роспотребнадзоре, ситуация остается на строгом контроле.

Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU в СКР, он поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. По какой статье будет возбуждено дело, в ведомстве пока не сообщают.