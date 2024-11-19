В Нижнем Тагиле ученики школы массово пожаловались на рвоту и недомогание

На Среднем Урале ученики местной школы массово обратились за медицинской помощью. Сейчас в обстоятельствах разбираются надзорные органы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, стало известно об ухудшении здоровья детей, посещающих среднюю школу №87 Нижнего Тагила. По предварительным данным, за медпомощью с жалобами на рвоту и недомогание обратились 12 учеников данной школы. Роспотребнадзор уже начал проверочные мероприятия.

Прокуратура проведет свою проверку. В ведомстве обещают дать правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей, в том числе при организации питания в школе.