В Тюмени в заброшенном бункере обнаружили разложившийся труп мужчины

В Тюмени, в районе Мыса, был обнаружен разложившийся труп мужчины. Об инциденте сообщают в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В Telegram-канале "Тюменский паблик" сообщается, что тело было обнаружено по ул. Героев Сталинградской битвы, 5к1 в заброшенном бункере времен СССР. Рядом с телом был обнаружен телефон.

Участок, на котором обнаружили тело был оцеплен. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.