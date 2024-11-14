В российских регионах могут появиться Совет и комиссия по защите традиционных ценностей

Для сохранения традиционных и нравственных ценностей на уровне региона необходимо создать две организации - Совет по защите традиционных ценностей и совет, либо комиссию при общественной палате, которая также будет регулировать это направление.

Такое заявление сегодня сделал первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов в рамках форума “Города России”, которое проходит в эти минуты в Екатеринбурге, в Экспо-центре.

По мнению Аристархова, Совет по защите традиционных ценностей должен быть либо новой организацией, либо это должно быть наделение полномочиями уже существующей структуры. При этом он подчеркнул, что организаций должно быть две.

“Создание совета и комиссии при Общественной палате позволит максимально привлечь общественность”, - отметил он.

Вести эту работу необходимо на уровне регионов. Регионы же должны контролировать эту работу и на муниципальном уровне. От депутатского корпуса требуется контролирование работы и распространение удачного опыта субъектов на другие территории страны.