Бывший мэр Сургута обжаловал решение о своем аресте

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов подал апелляционную жалобу на избранную меру пресечения. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде Нижневартовска.

Жалоба на решение поступила в суд, готовится направление в суд апелляционной инстанции.

Напомним, подозреваемыми в рамках дела проходят еще четыре человека. Их подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в посредничестве в коммерческом подкупе.

По версии следствия, учредитель и руководитель коммерческой организации при содействии Филатова создали преступную группу и получали через посредников деньги от нижневартовских подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома, за возможность заключения договоров и их пролонгацию.

Сумма незаконно полученных средств, установленная в настоящее время, составила свыше 6 млн руб. Фигурантам предъявлены обвинения. В отношении четверых обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сам Андрей Филатов был отправлен под стражу до 3 января.