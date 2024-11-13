Бывший мэр Сургута обжаловал решение о своем аресте
Бывший мэр Сургута Андрей Филатов подал апелляционную жалобу на избранную меру пресечения. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде Нижневартовска.
Жалоба на решение поступила в суд, готовится направление в суд апелляционной инстанции.
Напомним, подозреваемыми в рамках дела проходят еще четыре человека. Их подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в посредничестве в коммерческом подкупе.
По версии следствия, учредитель и руководитель коммерческой организации при содействии Филатова создали преступную группу и получали через посредников деньги от нижневартовских подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома, за возможность заключения договоров и их пролонгацию.
Сумма незаконно полученных средств, установленная в настоящее время, составила свыше 6 млн руб. Фигурантам предъявлены обвинения. В отношении четверых обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сам Андрей Филатов был отправлен под стражу до 3 января.