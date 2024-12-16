Бывший глава Сургута, арестованный по делу о коммерческом подкупе, вышел на свободу

Бывший глава Сургута Андрей Филатов, арестованный в ноябре по делу о коммерческом подкупе, освобожден из-под стражи, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Георгия Арутюняна.

"Суд изменил Андрею Сергеевичу меру пресечения, он освобожден из-под стражи", - сказал адвокат, не уточнив, какая новая мера пресечения избрана его подзащитному.

Напомним, подозреваемыми в рамках дела проходят еще четыре человека. Их подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в посредничестве в коммерческом подкупе.

По версии следствия, учредитель и руководитель коммерческой организации при содействии Филатова создали преступную группу и получали через посредников деньги от нижневартовских подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома, за возможность заключения договоров и их пролонгацию.

Сумма незаконно полученных средств, установленная в настоящее время, составила свыше 6 млн руб. Фигурантам предъявлены обвинения. В отношении четверых обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сам Андрей Филатов был задержан в начале ноября и отправлен под стражу до 3 января.