Бывшему главе Сургута Андрею Филатову изменили меру пресечения

Бывшему главе Сургута Андрею Филатову изменили меру пресечения, сообщает СургутИнформ-ТВ со ссылкой на адвоката обвиняемого. Филатов освобожден из-под домашнего ареста.

Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, Андрей Филатов, арестованный в ноябре 2024 года по делу о коммерческом подкупе, был освобожден из-под стражи 16 декабря 2024 года. Меру заменили на домашний арест. Она должна была действовать до 2 ноября.

Подозреваемыми в рамках дела проходят еще четыре человека. Их подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в посредничестве в коммерческом подкупе.

По версии следствия, учредитель и руководитель коммерческой организации при содействии Филатова создали преступную группу и получали через посредников деньги от нижневартовских подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома, за возможность заключения договоров и их пролонгацию.

Сумма незаконно полученных средств, установленная в настоящее время, составила свыше 6 млн руб.