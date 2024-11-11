Найдено лекарство от синдрома Лайелла

Ученые смогли найти лекарство от токсического эпидермального некролиза (болезнь еще называют синдромом Лайелла). Речь идет об австралийских и немецких исследователях.

Во время поисков лекарства анализ белков с помощью передовой техники позволил "изучить отдельные клетки с беспрецедентной детализацией и создать карту тысяч протеинов, которые вызывают это заболевание". Идентифицирована гиперактивизация так называемого сигнального пути JAK-STAT, который отвечает в том числе за деление и отмирание клеток, иммунные реакции.

Ученые решили попробовать уже известные и использующиеся в лечении других кожных болезней ингибиторы янус киназы (Janus kinase, JAK). Доклинические испытания показали "крайне позитивные результаты", и ученые решили опробовать новый метод на пациентах – им удалось успешно вылечить семь человек в Германии, страдавших недугом, пишет ТАСС.

Синдром Лайелла – резкая аллергическая реакция организма на определенные антибиотики. Заболевание сопровождается образованием волдырей, высокой температурой, что в итоге может привести к отказу внутренних органов и смерти. Летальность болезни составляет около 30%.