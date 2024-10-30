Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Рауфу Арашукову и его отцу

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мужчин обвиняют в создании преступного сообщества и заказных убийствах.

"Определение Московского городского суда от 27 декабря 2022 года... оставить без изменения", - огласил решение председательствующий судья.

Ранее адвокаты настаивали на отмене приговора и рассмотрении дела в ином составе суда. Они сказали про нарушения в работе присяжных и что их выступления неоднократно прерывала судья в суде.

Осужденные участвовали в процессе по видеоконференцсвязи из колоний.

В декабре 2022 года Рауфа и Рауля Арашуковых приговорил к пожизненному заключению. Их признали виновными в убийствах зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауля Арашукова также признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4 миллиардов рублей.