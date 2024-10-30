Бастрыкину доложат о мигранте из Екатеринбурга, обвиняемом в растлении 6-летней соседки

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела по факту растления 37-летним мигрантом 6-летней девочки в Екатеринбурге.

Напомним, в полицию обратилась мать девочки, рассказав, что сосед - гражданин Узбекистана, проживающий на территории РФ нелегально, развращал ее дочь. Сам же мужчина все обвинения отрицает.

Сегодня в СКР впервые официально подтвердили задержание обвиняемого и возбуждение уголовного дела. Там также добавили, что мигранта обвиняют не только в действиях сексуального характера в отношении малолетней (ст. 132 УК РФ), но и незаконном проникновении в жилище (ст. 139 УК РФ).

"Фигурант задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сообщили в СКР.