В Екатеринбурге мигранта-нелегала обвинили в изнасиловании 6-летней девочки

В Екатеринбурге задержали мигранта по обвинению в изнасиловании 6-летней соседской девочки.

Как сообщает Telegram-канал "Злой Екатеринбург", тревогу забила мать ребенка, которая обратилась в полицию с заявлением о развращении дочери ее соседом. Выяснилось, что 37-летний гражданин Узбекистана находится на территории РФ нелегально.

Мужчину задержали, свою вину он отрицает. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

В СКР информацию пока не комментируют.