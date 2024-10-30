Цифра быстро растет. На Украине дезертировали уже более 100 тыс. человек

На Украине уже более 100 тыс. человек самовольно оставили воинские части, то есть дезертировали. Об этом на местном телевидении заявила депутат Рады Анна Скороход. Она назвала суммарные цифры за 2,5 года.

Ранее сообщалось, что с начала года на Украине завели более 30 тысяч дел из-за дезертирства. Хотя Рада летом приняла закон, направленный на противодействие этому процессу, который все больше набирает обороты. Он состоит в том, что военнослужащие, впервые совершившие самовольное оставление части или дезертирство, могут вернуться на службу с сохранением даже всех социальных выплат. И освобождаются от уголовной ответственности. По возвращении в часть они будут восстановлены в правах, хотя это требует одобрения командира. Однако массовое дезертирство закон не остановил, да и украинское общество в целом благосклонно относится к дезертирам и уклонистам (две трети их понимают и не осуждают).

Так, накануне председатель Верховного суда Станислав Кравченко признал "значительную тенденцию увеличения самовольного оставление частей". Отвечая, насколько в целом это опасная ситуация, он сказал: "Угрожающая".

Российский обозреватель Юрий Подоляка, анализируя статистику, пишет, что накануне во Франции назвали число украинских дезертиров по годам: 2022 - 10 тыс., 2023 - 25 тыс., 2024 - 70 тыс. Трехкратный рост за год, хотя год еще не закончился. При этом три недели назад называлась цифра 86 тыс. дезертиров, то есть за этот срок добавилось еще 19 тыс., или около 900 человек в сутки. И если в августе-сентябре из ВСУ бежали в среднем до 400 человек в сутки, то в октябре - около 700, то есть по два батальона ежедневно. Вероятно, дальше будет еще больше, прогнозирует Подоляка.

На Украине даже лояльные режиму политологи говорят о том, что люди не понимают, за что они должны воевать, а во власти это никого не интересует. В результате в обществе все больше растет отчуждение от интересов властей, которые все больше воспринимаются как чуждые интересам народа и страны. Также в обществе растет запрос на переговоры с Россией, а сторонников "войны до победы" уже ничтожное количество.

В этих условиях мобилизация не дает желаемого эффекта, все чаще и все более открыто признают в Киеве. Насильно мобилизованные украинцы очень часто просто отказываются воевать. Это не единичные случаи, а уже сложившаяся массовая практика, заявил недавно бывший "губернатор" оккупированной ВСУ части ЛНР Сергей Гайдай. Ранее депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации". По данным Скороход, воюют не более 15% военнослужащих.

Киев судорожно пытается пригнать на фронт побольше людей, но это уже не работает. Так, секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что в ближайшие три месяца на Украине планируется мобилизовать еще 160 тыс. человек в дополнение к 1,05 млн мобилизованных ранее. Как можно заметить, это лишь 15%-е пополнение. Несмотря на внушительные цифры, не факт, что удастся отловить столько людей, не говоря уже об их подготовке. Да и то в этом случае произойдет лишь доукомплектование воинских частей до 85%, сказал Литвиненко (то есть сейчас этот процент, с учетом потерь, не более 70%, хотя неофициально называются цифры гораздо меньше).

Известный нацистский командир Евгений Дикий предупреждает: ситуация с личным составом ВСУ становится критической. Нужно давать реальные тюремные сроки за уклонение от мобилизации, призывает он, иначе киевскому режиму не удержаться.

"Мы сейчас набираем в полтора раза меньше, чем санитарные потери - погибшие плюс раненые, которые выбыли на долгое время. Мы их теряем в полтора раза больше, чем за это время набираем им на замену! И ситуация становится критической", – заявил Дикий, не упоминая даже о дезертирстве.

Данные цифры внушают надежду на увеличение проблем у бандеровского режима в Киеве. Все эксперты связывают с этим ускорившееся в последние месяцы продвижение российской армии.