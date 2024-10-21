"Из 25 насильно мобилизованных в бой идет один", встревожены на Украине

Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать в массовом порядке. Это не единичные случаи, а уже сложившаяся практика в нынешних условиях. Об этом заявил бывший губернатор оккупированной ВСУ части ЛНР Сергей Гайдай.

Он сказал, что его сильно тревожит состояние живой силы, которую пригоняют на фронт.

"Мои знакомые, которые находятся сейчас на фронте, и это в основном командиры подразделений, говорят, что прибывающие благодаря такой мобилизации это небоеспособный баланс для них. Из 25 человек в бой может пойти только один. Остальные – это потенциальные дезертиры, это хлопцы, которые первыми погибают", – заявил он.

Об этом на Украине все громче говорят политологи. А летом командующий сухопутными войсками украинского режима Александр Павлюк откровенно признал, что люди уже ненавидят военкомов и называют их "людоловами" за отлов людей на улицах. Ранее депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации". Об этом пишут и западные СМИ, называя большой проблемой киевского режима, которую неизвестно как решать.

Украинские телеграм-каналы пишут, что вопрос дальнейшего снижения возраста мобилизации уже решен и в ближайшее время будет реализован. Неясно только, насколько его опустят - сначала до 21 года или сразу до 18 лет. Но это произойдет уже в начале 2025 года.