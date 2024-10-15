На Украине резкий рост уличных облав из-за провала мобилизации

15 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

На Украине резкий рост уличных облав из-за провала мобилизации

С прошлой недели по всей Украине начались усиленные облавы военкомов для отлова людей для фронта. Это самая мощная активизация "улично-принудительной" мобилизации с начала СВО, пишет украинское издание "Страна".

Источники издания в киевском минобороны сообщают, что запущены два процесса: показательный и настоящий. Первый направлен на создание иллюзии, что правящий режим будет мобилизовывать невзирая на лица. Для этого устраиваются показательные облавы на концертах, в ночных клубах, ресторанах. Громким событием стала на днях облава на концерте Святослава Вакарчука, в результате которой скрутили немалое количество людей (сам он поддержал действия военкомов, которые "поймали этих негодяев"). Но в основном это прикрытие. К тому же всегда были откаты заведений, чтобы к ним не приходили. Просто выросли ценники.
Читайте также:

А вот второй процесс настоящий и носит жесточайший характер. Он вызван тем, что Зеленскому нужна живая сила под новое наступление, поскольку динамика СВО последнего года для него неблагоприятная и на Западе скептически относятся к перспективам его режима. Поэтому он хочет восстановить благосклонное отношение к себе, проведя большое наступление с захватом территорий. Это обеспечит ему дальнейшую поддержку западных стран.

Ситуация для Киева тяжелая. Планы по мобилизации не выполняются на 70%. После принятия закона о ее ужесточении в апреле была надежда, что будут обновлять свои данные люди, которые не имеют права на бронь и отсрочку, вот их и будут отправлять на фронт. Но на деле оказалось, что обновляют свои свои данные как раз имеющие их, а потенциальная живая сила скрывается. Также начало очень быстро расти число забронированных работников, которое уже достигло 1,5 млн человек. Поэтому режим решил начать облавы на улицах, а также аудит предприятий, которые бронируют сотрудников.

Источник привел цифры откупных. При задержании можно сразу выйти из машины за тысячу долларов. Половину этой суммы нужно сдать начальству после рейда, причем если что-то утаишь – сдадут свои же и тогда задержат на взятке. Из военкомата выйти уже дороже - 3-5 тысяч. И могут еще наложить ежемесячную дань до тысячи долларов как гарантию того, что снова не задержат. В итоге на фронт отравляют самых бедных и без связей. Коррупция настолько массовая, что после некоторых рейдов на мобилизацию отправляют лишь 10-15% задержанных. А те, кого отправляют, часто имеют явные проблемы со здоровьем. И их уже часто отказываются брать командиры, чтобы проблемы не появились у них, ведь больной может умереть и т.п. Но в последнее время все больше больных и инвалидов забирают в боевые подразделения, не жалея их.

Украинские телеграм-каналы давно пишут, что снижение возраста мобилизации до 20 лет - вопрос принципиально решенный. Сейчас украинское общество "прогревают", подготавливая к объявлению этого решения.

Теги: украина, мобилизация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети