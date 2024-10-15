На Украине резкий рост уличных облав из-за провала мобилизации

С прошлой недели по всей Украине начались усиленные облавы военкомов для отлова людей для фронта. Это самая мощная активизация "улично-принудительной" мобилизации с начала СВО, пишет украинское издание "Страна".



Источники издания в киевском минобороны сообщают, что запущены два процесса: показательный и настоящий. Первый направлен на создание иллюзии, что правящий режим будет мобилизовывать невзирая на лица. Для этого устраиваются показательные облавы на концертах, в ночных клубах, ресторанах. Громким событием стала на днях облава на концерте Святослава Вакарчука, в результате которой скрутили немалое количество людей (сам он поддержал действия военкомов, которые "поймали этих негодяев"). Но в основном это прикрытие. К тому же всегда были откаты заведений, чтобы к ним не приходили. Просто выросли ценники.

А вот второй процесс настоящий и носит жесточайший характер. Он вызван тем, что Зеленскому нужна живая сила под новое наступление, поскольку динамика СВО последнего года для него неблагоприятная и на Западе скептически относятся к перспективам его режима. Поэтому он хочет восстановить благосклонное отношение к себе, проведя большое наступление с захватом территорий. Это обеспечит ему дальнейшую поддержку западных стран.

Ситуация для Киева тяжелая. Планы по мобилизации не выполняются на 70%. После принятия закона о ее ужесточении в апреле была надежда, что будут обновлять свои данные люди, которые не имеют права на бронь и отсрочку, вот их и будут отправлять на фронт. Но на деле оказалось, что обновляют свои свои данные как раз имеющие их, а потенциальная живая сила скрывается. Также начало очень быстро расти число забронированных работников, которое уже достигло 1,5 млн человек. Поэтому режим решил начать облавы на улицах, а также аудит предприятий, которые бронируют сотрудников.

Источник привел цифры откупных. При задержании можно сразу выйти из машины за тысячу долларов. Половину этой суммы нужно сдать начальству после рейда, причем если что-то утаишь – сдадут свои же и тогда задержат на взятке. Из военкомата выйти уже дороже - 3-5 тысяч. И могут еще наложить ежемесячную дань до тысячи долларов как гарантию того, что снова не задержат. В итоге на фронт отравляют самых бедных и без связей. Коррупция настолько массовая, что после некоторых рейдов на мобилизацию отправляют лишь 10-15% задержанных. А те, кого отправляют, часто имеют явные проблемы со здоровьем. И их уже часто отказываются брать командиры, чтобы проблемы не появились у них, ведь больной может умереть и т.п. Но в последнее время все больше больных и инвалидов забирают в боевые подразделения, не жалея их.

Украинские телеграм-каналы давно пишут, что снижение возраста мобилизации до 20 лет - вопрос принципиально решенный. Сейчас украинское общество "прогревают", подготавливая к объявлению этого решения.