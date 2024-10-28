Зеленский собрался продлить военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении в стране военного положения.

Читайте также: В Индии могут пройти переговоры по Украине

Его предложено продлить с 10 ноября на 90 дней. Таким образом, действие военного положения и мобилизации предлагается продлить до 7 февраля 2025 г., пишет ТАСС.

Напомним, Зеленский полагает, что переговоры по прекращению конфликта могут пройти в Индии. По мнению политика, премьер-министр этой страны Нарендра Моди может повлиять на разрешение кризиса.