22 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Харькове работники СТО массово не вышли на работу после уличных облав военкомов

Работники харьковских станций санитарно-технического обслуживания автомобилей массово не выходят на работу.

Как рассказал в своем видеоролике местный житель, мужчины стараются не показываться в общественных местах "из-за ситуации в городе". Очевидно, что это связано с уличными облавами военкомов, которые в последние недели резко усилились, так как Зеленскому нужна в большом количестве живая сила. Из-за этого боевики часто не могут починить свои машины, так как почти все СТО закрыты.

Также в сети публикуются видео брошенных машин перед блокпостами, где дежурят военкомы, так как из этих машин люди были выволочены и мобилизованы или же бежали, спасаясь от мобилизации. Пишут, что не работают многие грузчики, курьеры, разные рабочие, таксисты.

Накануне харьковский блогер Евгений Зуб рассказал, что одного жителя выпустили из воекомата за 5 тысяч долларов, но наложили ежемесячную дань тысячу долларов за жизнь на свободе. Есть взятки поменьше. Он в шоке от сумм взяток, которые оседают в военкоматах.

Канал "Резидент" сообщает со ссылкой на источник в офисе Зеленского, что Запад готов выделить новую военную и финансовую помощь, если он понизит мобилизационный возраст до 18 лет. Именно с этим связаны задержки с финансовой помощью. Зеленский пока упирается, понимая, что это вызовет массовый протест. Он готов к поэтапному снижению возраста.

Теги: украина, мобилизация


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