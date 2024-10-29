Кадыров ответит на атаку беспилотника в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Российский университет спецназа (РУС) в регионе повлечет ответные меры, сообщает ТАСС.

"Они нас "укусили", мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим", - сказал он.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что БПЛА на Чечню мог быть запущен с Украины в сторону Чёрного моря по нейтральным водам.

Дрон самолётного типа может пролетать до 1300 километров. Дальность полёта противник мог увеличить за счёт установки дополнительных батарей. Из-за серьёзных повреждений точную модель беспилотника пока установить не удалось.

Ранее мы писали о том, что дроны атаковали Гудермес. Там из-за атаки беспилотников загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. .

Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен.