Кадыров пообещал в кратчайшие сроки восстановить Российский университет спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в Гудермесе, где осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров пообещал, что здание будет приведено в надлежащий вид в кратчайшие сроки и призвал мужчин "доказать свою приверженность к религии и национальным интересам на поле боя".

"По итогам инспекции провел совещание с представителями силового блока Чеченской Республики. Отметил, что инцидент с беспилотниками еще раз доказывает, что решение Верховного Главнокомандующего Владимира Путина провести специальную военную операцию на территории Украины было единственно верным. В противном случае театр военных действий развернулся бы на наших землях. Сама же атака требует суровых ответных мер в отношении его инициаторов в лице киевского режима. Мы ответим на любые провокации более жестко и решительно. Это тот самый вызов, который мы намерены немедленно принять", - заявил Кадыров.

Ранее мы писали о том, что дроны атаковали Гудермес. Там из-за атаки беспилотников загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. .

Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен.