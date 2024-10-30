Кадыров: Украинские пленные погибли при атаке БПЛА на университет в Гудермесе

В результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) имени В.В. Путина погибли украинские военнопленные, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале он пояснил, что в каждом стратегическом объекте в регионе содержатся до 10 пленных бойцов ВСУ, в том числе на территории университета спецназа. "Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат", - заявил Кадыров.

29 октября дроны атаковали Гудермес. Из-за атаки беспилотников загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Глава Чечни пообещал, что атака повлечет ответные меры.