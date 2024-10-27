На борту потерпевшего крушение Ан-2 находились девять человек, включая ребенка

На борту упавшего самолета Ан-2 в Ставрополье находилось девять человек. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко.

Бондаренко отметил, что ЧП произошло вблизи города Ессентуки. По предварительной информации, самолет АН-2 потерял мощность и упал. "На борту находилось 9 человек, 2 из которых пострадало. Все оперативные службы на месте, работают", - отметил чиновник.

МЧС уточняет, что среди пассажиров был 8-летний ребенок. 4 человека пострадали, из них 3 госпитализированы. Погибших нет.

По данным Mash, кукурузник принадлежит компании "Авиахим-ЮГ", которая занимается перевозками воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию.