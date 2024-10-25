МУС: Ассамблея рассмотрит дело Монголии, отказавшейся арестовать Путина

Международный уголовный суд (МУС) передал на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута дело Монголии, которая не оказала содействия по аресту президента РФ Владимира Путина во время его визита в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении суда говорится, что Монголия "не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута".

Путин посетил Монголию с государственным визитом в начале сентября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил перед визитом Путина в Монголию, что "у России нет проблем по вопросу признания этой страной юрисдикции Международного уголовного суда".