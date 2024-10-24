Большинство картин Пугачёвой и Галкина* оказались подделкой

Большинство картин Пугачёвой и Галкина* оказались подделкой, сообщает SHOT. Эксперты изучили произведения из списка, предоставленного российской таможне, и пришли к выводу, что это копии.

Их оригиналы находятся в других местах.

Об этом рассказал коллекционер со стажем, адвокат Александр Добровинский. По его словам, картина из коллекции "Вид на город у реки с ветряной мельницей" художника Яна ван Гойена была продана на аукционе Sotheby's. Она сейчас находится в личной коллекции бизнесмена в США. Оригинал стоит около 500 тысяч долларов. Хорошая копия этой картины стоит 10 - 15 тысяч рублей.

По словам Добровинского, таможенник, который видит картину, всегда говорит, что картина вывозу не подлежит и отправляет в Министерство культуры, чтобы получить разрешение.

"Дайте нам разрешение, потому что мы, Галкины, сидим дома и молимся на копию за 10-15 тысяч рублей, бьём челом и возносим хвалу Малым голландцам, сделанным в Китае. Людям нравится фламандский пейзаж XVII века, купить не могут, денег нет. Я сейчас заплачу от того, что у Галкиных нету денег", - сказал адвокат.

Напомним, что Алла Пугачёва начала вывозить антиквариат из своего замка в российской деревне Грязь. Певица уже попыталась переправить за границу картины и книги, которые оцениваются примерно в 20 млн долларов. В прошлом году на переправку антиквариата, который был оформлен на Максима Галкина*, был предоставлен неполный пакет документов и отправителям отказали.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.