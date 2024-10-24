Напавший на главу Мурманской области получил 13 лет

Суд вынес приговор Александру Быданову, который ранее напал с ножом на главу Мурманской области Андрея Чибиса.

Он получил 13 лет колонии строгого режима, передает ТАСС из зала суда. Гособвинение просило 14 с половиной лет.

Напомним, 4 апреля Александр Быданов напал на губернатора с ножом. Это случилось после встречи главы региона с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры. Нападавший был задержан. Мужчина является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В СКР сообщали, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был.