Гособвинение запросило напавшему на Чибиса 14,5 года колонии

Гособвинитель запросил 14 лет и 6 месяцев колонии строгого режима напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Кроме того, сторона обвинения просит назначить дополнительное наказание фигуранту в виде ограничения свободы на 1,5 года, передает ТАСС.

Напомним, 4 апреля Александр Быданов напал на губернатора с ножом. Это случилось после встречи главы региона с жителями Апатитов у выхода из местного дома культуры.

Нападавший был задержан. Мужчина является уроженцем города Апатиты. Свой поступок он объяснил "внутренним голосом". Злоумышленник не высказывал никаких требований и не выкрикивал лозунгов перед тем, как напасть на Чибиса. В СКР же сообщили, что нападавший испытывал к губернатору неприязнь, при этом лично знаком с ним не был.