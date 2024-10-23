Эрдоган: Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются

Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.

"Продолжаются усилия по устранению проблем в межбанковских расчетах. В связи с этим для создания механизма наши министерства финансов, центральные банки находятся в контакте", - сказал Эрдоган.

Также, по его словам, идет работа между министерствами торговли двух стран.

Кроме того, добавил Эрдоган, на прошлой неделе российской делегации был передан список товаров, которые не подпадают под санкции и не представляют коммерческих рисков. "После того, как мы согласуем список, начнем работу по вопросу развития платформы для платежей", - цитирует ТАСС президента Турции.

С начала года турецкие банки перестали обрабатывать платежи из России, некоторым российским компаниям закрыли счета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением" со стороны США на Турцию.

Financial Times сообщило, что Турция заблокировала экспорт в Россию более 40 категорий американских товаров, которые США считают критически важными для российской военной сферы.