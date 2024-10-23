"Военные" товары из США не будут поставлять в Россию через Турцию

Турция заблокировала экспорт в Россию более 40 категорий американских товаров, которые США считают критически важными для российской военной сферы. Так пишет Financial Times, сообщает РБК.

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Речь идет в том числе о микрочипах и системах дистанционного управления, поскольку они могут использоваться в оружейных системах.

Изменения произошли после того, как США предупредили Турцию о возможных последствиях. Власти Турции не стали публично объявлять о введении ограничений исходя из "политической деликатности".

До этого стало невозможным отправить из Турции в Россию товары этих же категорий европейского происхождения.

Ранее сообщалось, что США, Великобритания, Евросоюз и Япония составили список 50 "высокоприоритетных" товаров военной промышленности Запада, имеющих ключевое значение для России.

С начала года турецкие банки перестали обрабатывать платежи из России, некоторым российским компаниям закрыли счета. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением" со стороны США на Турцию.