Свердловский детский омбудсмен заявил, что детей мигрантов надо приравнять к инвалидам

Детей мигрантов, приезжающих в Свердловскую область, следует приравнять к инвалидам. С таким неожиданным предложением выступил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

Как рассказал детский омбудсмен, существует категория детей с особенными образовательными потребностями.

"Это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Я думаю, что вот этих детей (имеются в виду дети мигрантов, - прим.) тоже нужно приравнивать к этой категории", - заявил Мороков в интервью "Областному телевидению".

Также, по его мнению, классы с детьми приезжих надо уменьшать, а учителям – доплачивать.

Летом глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что в городе собираются расширить сеть школ, в которых переехавшие иностранцы будут изучать русский язык. Мэр отмечал, что в нескольких школах Екатеринбурга большая часть детей переселенцев плохо знает русский, поэтому педагогам приходится прикладывать особые усилия, чтобы доносить материал до этих учеников.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Игорь Мороков не увидел влияния нашумевшего сериала "Слово пацана" на агрессию подростков.