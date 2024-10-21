21 Октября 2024
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Общество Свердловская область В России Москва
Фото: Накануне.RU

Коммунальную инфраструктуру Свердловской области обсудят в Совете Федерации

В понедельник, 21 октября, в Совете Федерации в Москве стартуют дни Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
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В состав свердловской делегации вошли губернатор Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина, члены регионального правительства, представители депутатского корпуса. Также туда включены главы городов, руководители учреждений сферы образования и главы крупных уральских предприятий.

Все они примут участие в расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации. Там обсудят вопросы, связанные с развитием коммунальной инфраструктуры региона, проектами в социальной сфере, в сфере среднего профессионального образования и многие другие.

Стоит отметить, что вопрос с коммунальной инфраструктурой на Среднем Урале стоит достаточно остро. В середине октября в Новоуральске произошла крупная авария на сетях, на устранение которой ушло несколько дней. Жители закрытого города жаловались на отсутствие отопления и горячей воды. После этого глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев признал, что высокий износ коммуникаций – "серьезнейшая проблема, которой необходимо заниматься системно".

Теги: Совет Федерации, инфраструктура, обсуждение, делегация


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