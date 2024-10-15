Мэр Новоуральска заявил, что дома подключены к основной системе отопления и ГВС после аварии

Подача отопления и горячей воды в дома и учреждения Новоуральска полностью восстановлена после крупной аварии. Об этом заявил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

В минувшие выходные в Новоуральске произошла крупная авария на сетях. Сообщалось, что на ее устранение уйдет несколько дней. Жители закрытого города жаловались, что ни отопления, ни горячей воды у них нет.

Как сообщил Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети, сегодня он провел заседание оперативного штаба по ситуации.

"Магистраль запустили вчера вечером. Режим рабочий, зимний. На сегодняшнее утро дома в Южном подключены к основной системе отопления и к ГВС. По информации коммунальных служб, в отдельных квартирах возможны воздушные пробки. Этот вопрос управляющие компании будут отрабатывать по заявкам", - отметил мэр.

Он также добавил, что во всех образовательных учреждениях Новоуральска система отопления работает в штатном режиме.

Напомним, после коммунальной аварии Тюменцев признавал, что высокий износ коммуникаций – "серьезнейшая проблема, которой необходимо заниматься системно".