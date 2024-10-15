15 Октября 2024
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Фото:Накануне.RU

Мэр Новоуральска о крупной аварии на сетях: "Высокий износ коммуникаций – серьезнейшая проблема"

Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев поделился мыслями о произошедшей в городе крупной коммунальной аварии. Мэр считает, что износ сетей – это большая проблема, которую надо решать.
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Напомним, в минувшие выходные в Новоуральске произошла крупная авария на сетях. Сообщалось, что на ее устранение уйдет несколько дней. Жители жаловались, что ни отопления, ни горячей воды у них нет.

Как сообщил Тюменцев на своей странице в соцсети, накануне вечером сварочные работы на месте повреждения были завершены. После был запущен процесс заполнения трубопроводов и переключение на обычную схему теплоснабжения Южного района. Завершение всех работ ожидалось в ночные часы, но, судя по комментариям к записи, батареи у некоторых жителей все еще "еле теплые".

"Земляки, эта ситуация в очередной раз подтверждает, что высокий износ инженерных коммуникаций – серьезнейшая проблема, которой необходимо заниматься системно. За три ближайших года при поддержке регионального и федерального бюджетов мы планируем обеспечить ремонт сетей в Новоуральском городском округе на сумму более 700 млн рублей", - добавил Вячеслав Тюменцев.

Накануне на отсутствие отопления в домах уральцев обратил внимание новый полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога. Он поручил главным федеральным инспекторам оперативно подключаться ко всем проблемным ситуациям.

Теги: Новоуральск, мэр, Тюменцев, коммуникации


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