В США в последний момент остановили смертную казнь

В США в последний момент приостановили смертную казнь за невозможное преступление, до которой оставалось 90 минут.

Как сообщает The Washington Post, приговор Роберту Робертсону должны были привести в исполнение 17 октября. Его юристы добивались отмены казни и дошли до Верховного суда США, но их прошение отклонили.

16-го числа в поддержку мужчины выступил Конгресс штата Техас. Все члены юридического комитета единогласно проголосовали за то, чтобы Робертсон явился на слушания через неделю.

Мужчину обвиняют в смерти его двухлетней дочери — по версии обвинителей, ее гибель стала причиной жестокого обращения. Это произошло в 2002 году.

По его показаниям, утром Робертсон услышал, как его дочь плачет из-за того, что упала с кровати. Успокоив ее, он снова уснул, а позже увидел, что девочка находится в плохом состоянии и отвез ее в отделение неотложной помощи. Обследование выявило небольшое кровоизлияние на поверхности мозга девочки. Врачи говорят, что это был так называемый синдром детского сотрясения.

Эксперты сделали заключение, что приговор вынесли за "невозможное преступление".