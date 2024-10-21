В США умер Гюлен, которому вменяли организацию попытки переворота в Турции
Умер проповедник Фетхуллах Гюлен. Ему вменяли организацию в 2016 г. попытки госпереворота в Турции.
"Фетхуллах Гюлен, главарь FETО, проживавший в американском штате Пенсильвания, скончался", - пишет турецкое издание Hürriyet.
В июле 2016 г. в Турции была предпринята попытка путча, которая закончилась провалом. С момента путча власти арестовали уже более 30 тысяч человек. Инициатором попытки переворота в Турции считают Фетхуллаха Гюлена, который к тому времени уже долгое время находился в США. Позже в Америку был отправлен запрос на экстрадицию Гюлена,