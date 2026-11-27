Ужесточение мобилизации? Киев приказал проверить всех мужчин с 17 лет

Кабинет министров Украины поручил проверить данные обо всех лицах мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Проверка охватит реквизиты паспортов, записи в демографическом реестре и адреса проживания через системы миграционной службы и реестры призывников. Данные должны быть переданы в минобороны для актуализации реестров в течение 120 дней.

Сейчас официально мобилизация касается мужчин с 25 лет, но давно муссируются слухи, что этот возраст снизят. Кроме того, режим планирует к 1 декабря разработать "новую модель" мобилизации, сообщил недавно премьер-министр Сергей Корецкий. Нужно исключить "несправедливое бронирование", сохранить экономику и обеспечить предсказуемость ротации военных, сказал чиновник. И тогда "не придется искать людей на улицах".

Фактически речь идет об ужесточении критериев бронирования. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, режим планирует сократить квоты на бронирование: для военных предприятий и энергетики — со 100% до 85%, а для водо- и теплоснабжения — с 75% до 60%. Это позволит отравить на фронт сотни тысяч человек.

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине продлеваются каждые три месяца.