Переговоры по бюджету ЕС провалены — Мерц

Лидеры ЕС отменили второй день переговоров в Брюсселе из-за невозможности достичь компромисса по бюджету на 2028-2034 гг. Хватило и одного дня, чтобы это понять, признал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Главным камнем преткновения стал размер бюджета и распределение денег. Группа из семи "бережливых" государств (Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Финляндия, Швеция и Бельгия) потребовала сократить предложение Еврокомиссии. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта представил проект объемом 1,78 трлн евро, что на 204 млрд меньше первоначального предложения. Несмотря на сокращение, эти страны настаивают на дальнейшем уменьшении расходов, в то время как южные и восточные страны требуют увеличения выплат для себя как более бедных.

Кошта также сообщил, что стороны не смогли даже согласовать выделение дополнительных 45 млрд евро Киеву в 2027 году. Дипломаты отмечают крайне напряженную атмосферу дискуссий и критику в адрес Кошты. Бедные станы "в ярости", подозревая, что богатые хотят обобрать их еще больше, пишет Politico. Страны фактически переругались друг с другом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил со своим заявлением. Он сказал о "стратегической ошибке" ЕС. И подчеркнул, что условия бюджета, который нужно утвердить до конца года, не должны наносить ущерба интересам страны. И если Францию они не устроят, он его не подпишет.

Новый саммит ЕС назначен на 17-18 декабря.